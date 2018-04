Lundby og hoppjentene får tre turneringer og elleve storbakkerenn

NTB Sport

For første gang blir storbakkerenn, elleve i tallet, et fast inventar blant verdens beste kvinner. Og hele tre turneringer, to av dem i Norge (Raw Air og Lillehammer-trippelen), er planlagt i en tettpakket VM-sesong.

– Dette lover jo bra, om alle lovnader blir holdt. Stor framgang i kalenderen er utrolig gledelig, og om jeg slipper å se Raw Air på TV til vinteren, så er jeg veldig fornøyd med utviklingen, sier Maren Lundby om planene for 2018/19-sesongen.

– Kalenderen tar megasprang i riktig retning. Vi har aldri sett maken. Utviklingen på jentesiden har fått et byks i den retningen vi håpet på. Jentene har dokumentert for en hel hoppverden at de har kommet opp på det nivået vi ønsker oss, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Alvorlig

Han gleder seg over terminlisten som ble utarbeidet på kalenderkonferansen i Zürich fredag.

Men det er et stort men. For som NTB fortalte fredag, står tre av de fire norske verdenscuparrangørene uten gyldig FIS-sertifikat. Dermed kan Lillehammer, Trondheim og Vikersund ryke ut av verdenscupen.

Klarer ikke Skiforbundet å få på plass gyldige sertifikater, glipper Raw Air og tre kvinnerenn i stor bakke.

– Sportslig er det en alvorlig situasjon. Det må løses kjapt, men ting må samtidig være i henhold til regelverket. Vi har en jobb å gjøre der, sier Bråthen.

Arrangementssjef Terje Lund innrømmet fredag at Norges Skiforbund ble tatt på sengen av beskjeden fra FIS om utgåtte sertifikat.

Kollisjon

Ulykksalig nok kolliderer Raw Air-finalen med en nystartet hoppturnering for jentene i Russland. Det gjør at Maren Lundby og de andre hoppjentenes Vikersund-drøm er utsatt til tidligst 2020.

Bråthen er tydelig på at Norge jobber for et fullferdig Raw Air for jentene.

– Vi har varslet at vi ønsker fullt program for hoppjentene i Raw Air 2020. Det er et tydelig signal vi har sendt, så får vi håpe at det medfører at det blir sånn. Det er jo ledige helger ellers i sesongen, så i årene framover skal vi klare å tilpasse terminlisten enda bedre, lover hoppsjefen.

– Sammen med Russland sørger Norge (Lillehammer-trippelen og Raw Air fram til Vikersund) for at jentene har tre turneringer. Det er et veldig bra løft. Vi har kommet på et nivå som gjør at interessen for jentehoppingen vil øke kraftig gjennom den kommende vinteren, sier Bråthen.

Går vel fly?

Hjemme på Bøverbru klarer Maren Lundby knapt vente på å få sjansen i verdens største hoppbakke.

– De fleste vet at jeg venter på å få sjansen i verdens største hoppbakke. Jeg er utrolig glad for at de ønsker fullt program for oss i 2020 og at kalenderen tilpasses. Det går vel fly til Russland andre dager i året enn akkurat under Vikersund-helgen, sier OL-vinner Lundby.

Hoppgutta innleder sesongen i Wisla 17. november, mens jentene åpner med Lillehammer-trippelen i månedsskiftet november/desember.

