Hattrickhelt Romàn Haug skjøt LSK Kvinner til seier

NTB Sport

Tre seirer på like mange forsøk er fasiten for LSK Kvinner så langt denne sesongen.

Lørdag ga Román Haug laget ledelsen allerede etter to minutter, før hun selv doblet til 2-0 etter 23 minutter.

Synne Skinnes Hansen la på til 3-0 med sin scoring etter 40 minutter, men Svava Ros Gudmundsdottir skapte spenning i kampen med sine to scoringer etter henholdsvis 47 og 52 minutter.

Emilie Haavi helte kaldt vann i årene på Røa-supporterne med sin 4-2-scoring etter 83 minutter, og på overtid fikk Román Haug sin tredje scoring som gjør at hun kunne hatt krav på matchballen etter kampslutt.

LSK Kvinner topper Toppserien med ni poeng, mens Røa fortsatt ikke har tatt poeng på sine to kamper denne sesongen.

Arna-Bjørnar tok ett poeng

Serietoer Arna-Bjørnar maktet ikke å holde følge med LSK etter at laget spilte 2-2 borte mot Stabæk. Jordan Paige ga Stabæk ledelsen etter 31 minutter, før Lisa Naalsund utlignet like etter pause.

Kelly Maureen Fitzgerald sendte Stabæk opp i 2-1 etter 63 minutter, men Emilie Nautnes sikret ett poeng med sin 2-2-scoring etter 66 minutter.

Arna-Bjørnar har seks poeng på annenplass, mens Stabæk har ett poeng på åttendeplass.

Klepp snudde kampen på overtid

Nyopprykkede Lyn gikk mot to strake seirer i eliteserien for kvinner, men på overtid vendte Klepp kampen og tok med seg alle tre poengene etter 3-2.

Lyn serieåpnet med 2-1-seier i lokaloppgjøret mot Røa, og lørdag så laget ut til å følge opp med en ny trepoenger.

Linn Huseby ga laget ledelsen etter kun tre minutter, mens Mimmi Matilda Löfwenius doblet ledelsen etter 56 minutter. Hanne Kogstad reduserte til 1-2 etter 73 minutter, men det var først på overtid at Klepp satte inn den virkelige sluttspurten.

Først utlignet Elisabeth Terland til 2-2, før Hege Hansen ble den store Klepp-helten med sin 3-2-scoring på overtid.

Resultatet gjør at Lyn-laget har tre poeng på fjerdeplass, mens Klepp har like mange poeng etter to serierunder.

