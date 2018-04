Gullvinner Bayern banket Gladbach

NTB Sport

Josip Drmic sendte bortelaget i føringen etter bare ni minutters spill, men Sandro Wagner snudde kampen for hjemmelaget før pause. Etter hvilen sørget Thiago Alcántara, David Alaba og goalgetteren Robert Lewandowski for at Bayern-fansen kunne feire storseier og tre poeng.

Bayern er hele 23 poeng foran tabelltoer Schalke med fire runder igjen. Schalke har en kamp mindre spilt enn Lewandowski og co. Gladbach på åttende har 40 poeng.

Hertha-seier

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred fikk begge tillit fra start da Hertha Berlin snudde 0-1 til 2-1 og tok tre poeng mot Köln tidligere lørdag.

Leonardo Bittencourt sendte tabelljumbo Köln i føringen etter en knapp halvtime i den tyske hovedstaden, men hjemmelaget Hertha kom tilbake. Davie Selke utlignet fire minutter etter hvilen, og samme mann ble matchvinner kun tre minutter senere.

Köln maktet ikke å mobilisere etter 2-1-målet. Dermed endte det med tre poeng til hjemmelaget. Jarstein og Skjelbred spilte begge hele kampen for Hertha. Laget ligger på niendeplass med sine 39 poeng etter 30 runder. Köln (21 poeng) har seks poeng opp til kvalikplassen.

Fossum-poeng

Iver Fossum fikk 78 minutter på banen da hans Hannover spilte 1-1 borte mot Stuttgart. Erik Thommy sendte hjemmelaget i føringen etter 53 minutter, men Niclas Füllkrug satte inn utligningen på overtid. Dermed endte det med poengdeling. Stuttgart er à poeng med Hertha Berlin, men har svakere målforskjell. Hannover har tre poeng mindre.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for tabellfemmer Hoffenheim i 2-0-seieren hjemme mot Hamburg. Serge Gnabry og Ádám Szalai var målscorere for vertene. Hoffenheim har et lite håp om mesterligaspill neste sesong. Laget står med 46 poeng så langt.

Hoffenheim har fem poeng opp til firer Leverkusen, som slo Frankfurt 4-1. Kevin Volland scoret hattrick for Leverkusen. Julian Brandt scoret også for vertene. Marco Fabián satte inn gjestenes mål. Frankfurt er à poeng med Hoffenheim, men har svakere målforskjell.

(©NTB)