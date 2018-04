Giroud-dobbel sørget for snuoperasjon

NTB Sport

Southampton ledet 2–0 inntil 20 minutter gjensto av lørdagens oppgjør, og laget syntes å være på vei mot tre uhyre viktige poeng i nedrykksstriden i Premier League. I stedet endte dagen helsvart for mannskapet til Mark Hughes.

Tapet betyr at Southampton fortsatt ligger under streken når majoriteten av bunnlagene har fem kamper igjen å spille. Klubbens fans går nervepirrende uker i møte.

– Jeg er fornøyd med mye, men laget var dedikert og forsto hva som skulle til. Vi skaffet oss vinnerposisjon, men klarte ikke holde unna kampen ut, sa Hughes til Sky Sports etter kampen.

– Det viktigste er aldri å gi opp, men å tro på egne ferdigheter og eget spill. Jeg er stolt av det vi har fått til i dag, sa matchvinner Olivier Giroud.

Første kamp

Lenge var det riktignok hyggelig å være Southampton-tilhenger på St. Marys lørdag. Dusan Tadic sto bak hjemmelagets første mål etter snaut halvspilt første omgang. Kontringen forut for scoringen var førsteklasses.

Danske Pierre-Emile Højbjerg fant Ryan Bertrand på kanten med en strålende pasning, og venstrebacken skar inn foran mål og fant lagkamerat Tadic i fin posisjon. Han fikk en enkel jobb med å sende vertene i føringen.

Kvarteret ut i annen omgang la polske Jan Bednarek på til 2-0. Forsvarsspilleren spilte sin aller første ligakamp fra start denne sesongen og takket for tilliten på beste mulige måte.

På det tidspunktet tydet alt på Southampton-seier mot et Chelsea-mannskap som for alvor syntes å være på vei inn i feriemodus.

Rødt kort?

Chelsea var trolig heldige som ikke ble redusert til ti mann allerede før pause. Kun sekunder gjensto av den første omgangen da Marcos Alonso stemplet Southampton-spiss Shane Long på meget stygt vis.

Dommer Mike Dean registrerte ikke episoden. Dermed slapp Chelseas spanske forsvarsspiller med skrekken.

I stedet slo Alonso den målgivende pasningen da innbytter Olivier Giroud startet snuoperasjonen med en strålende heading 20 minutter før full tid. Deretter satte Eden Hazard inn 2–2 etter forarbeid av Willian, før Giroud scoret sitt andre for dagen og sørget for at de tre poengene ble med tilbake til London.

Chelsea er nummer fem i Premier League, men har hele sju poeng opp til lagene foran. En plass blant de fire beste synes dermed vanskelig.

