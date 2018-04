Ellevill førsteomgang da Palace slo Brighton

NTB Sport

Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for hjemmelaget, men den norske Palace-spissen fikk se lagkameratene sikre det som kan vise seg å være livsviktige poeng i bunnstriden. Lørdagens seier gjør at Palace fikk et lite pusterom. Laget har seks poeng ned til Southampton under streken, men sistnevnte har en kamp mindre spilt. Brighton er poenget over Palace.

Allerede etter fem minutter sto det 1-0 til hjemmelaget Palace. Luka Milivojevic løsnet skudd fra skrått hold inne i boksen, og han fikk se ballen gå via Brighton-keeper Mathew Ryan før den spratt videre bortover på streken. Der dukket Wilfried Zaha opp og pirket inn 1-0.

Knappe ti minutter etter sto det 2-0. James Tomkins kranglet inn vertenes andre etter klabb og babb i feltet etter corner. Dermed hadde Roy Hodgsons mannskap fått akkurat den starten de ønsket seg.

Murray-mål

Men Brighton ga ikke opp. Kort tid etter gjestenes kalddusj på 0-2, sørget veteranspissen Glenn Murray for redusering. Lewis Dunk stanget ballen mot mål etter corner, og på streken sto Murray. Han banket ballen i mål via tverrliggeren.

Målfesten var ikke over på Selhurst Park. I det 24. minutt sendte stjernevingen Zaha inn 3-1 for hjemmelaget. Palace-profilen dukket opp i boksen da Milivojevic slo et innlegg fra dypet. Zaha stanget sikkert inn hjemmelagets tredje for dagen.

Brighton var rystet igjen, men nektet å deppe. Drøyt ti minutter før pause reduserte bortelaget til 2-3, denne gang ved José Izquierdo. Jürgen Locadia spilte Izquierdo gjennom alene mot mål, og alene med keeper curlet sistnevnte ballen fint bort i høyre hjørne.

Rekord

Dermed hadde lagene sørget for til sammen fem mål i første omgang. Det er flest i Premier League så langt denne sesongen, ifølge statistikktjenesten Opta.

Brighton kjempet for utligning på bortegress etter pause, men uten hell. Glenn Murray sløste vekk to store muligheter for gjestene. Dermed ble «måkene» ørnemat på Selhurst Park. Palace nektet bortelaget flere mål, og dermed kan Sørloth, Hodgson og co. jobbe videre mot fornyet Premier League-kontrakt med tre poeng i beltet.

Palace gjester Watford i neste serierunde. Brighton tar da imot Mauricio Pochettinos Tottenham-mannskap.

