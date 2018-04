Briljante Salah opp i 30 da Liverpool hedret Hillsborough-ofrene

NTB Sport

Søndag er det 29 år siden 96 mennesker aldri kom hjem fra kamp etter tribunetragedien under FA-cupens semifinale mellom Liverpool og Nottingham Forest i Hillsborough i 1989.

Spillere, fans og støtteapparat avholdt ett minutts applaus før kampen mellom Liverpool og Bournemouth lørdag, men derfra skulle det aller meste handle om Merseyside-laget.

Laget skjøt ut av startblokkene og kontrollerte det aller meste som foregikk ute på gressteppet. Det var lite som minnet om bakrus etter kvartfinaleseieren i mesterligaen mot Manchester City, og etter kun sju minutter fant Sadio Mané nettmaskene.

Hans første avslutningsforsøk ble reddet av Asmir Begovic, men senegaleseren var frampå på sin egen retur og satte inn 1-0.

Kombinert med en nærmest sedvanlig Salah-scoring gjorde at Bournemouth i realiteten var sjanseløs på poeng. Liverpool-spillerne var tydelig opptatt av å sette egypteren i scoringsposisjoner, men 25-åringen måtte nøye seg med «kun» én fulltreffer. Det gir han 30 fulltreffere totalt i Premier League denne sesongen.

Han er nå fire mål bak rekorden for antall mål i én og samme Premier League-sesong. Den har Alan Shearer (34) og Andy Cole (34), men de hadde 42 kamper på å score de 34 målene.

– Vi visste Bournemouth ville gjøre det vanskelig for oss, men vi kunne scoret et par til før pause. Jeg synes vi dominerte kampen, sa kaptein Jordan Henderson etter kampen ifølge BBC, og hyllet samtidig Salah.

– Mo Salah har vært briljant. Han må bare holde det gående. Hans arbeidskapasitet gjør ham til en så viktig spiller for oss. Forhåpentligvis kan han fortsette å score og holde Harry Kane på avstand.

Ny Salah-scoring

Salah hadde 29 ligascoringer før lørdagens kamp. Egypteren jakter toppscorertittelen i Premier League, og tok et ytterligere steg mot trofeet da han doblet til 2-0 etter 69 minutter. Egypteren fikk et prikkfritt innlegg av Trent Alexander-Arnold og headet ballen i en perfekt bue over Begovic.

Scoringen er dårlig nytt for Harry Kane som jakter antall Salah-mål. Kane har 25 scoringer etter at han ble kreditert et svært tvilsomt mål mot Stoke sist. Det ble klart etter at Tottenham ba Premier League-ledelsen se på saken en ekstra gang etter at Christian Eriksen i utgangspunktet fikk tilkjent målet. Der fikk de medhold, blant annet på grunn av forklaringen til Kane selv.

Salahs scoring lørdag gjør at han nå er den første afrikanske spilleren til å score 30 mål eller flere i en Premier League-sesong. Han har nå scoret i sju strake hjemmekamper, og har bare Fernando Torres og Luis Suárez (7) foran seg på den listen.

Kontroll på 4.-plassen

Liverpool-laget slet lenge med å skape de helt store mulighetene mot Bournemouth, mens Joshua King og hans lagkamerater skapte noen farligheter mot slutten. Mulighetene ble nærmest skrinlagt da Salah satte inn 2-0 til tross for at King fikk en stor mulighet etter 82 minutter.

Like før slutt satte Roberto Firmino den endelig spikeren i Bournemouth-kista, og sørget samtidig for at Liverpool nå har scoret 300 mål siden Jürgen Klopp tok over laget i 2015.

Resultatet gjør at Jürgen Klopp og hans lag nå har 70 poeng på tredjeplass, mens Bournemouth ligger på 11.-plass med 38 poeng.

