Brentford hjalp Wolverhampton til opprykk

Fulham måtte vinne for å utsette Wolves' opprykksfest, men Neal Maupays scoring for Brentford på overtid mot «The Cottagers» sørget for at «ulvene» kunne feire. Tabelltreer Fulham kan ikke ta igjen serielederen. Johansen og co. har ti poeng opp, men bare tre kamper igjen å spille. Wolves er dermed garantert spill i Premier League 2018/2019.

Fulham er likevel med i opprykkskampen, og det i høyeste grad. Laget er kun poenget bak Cardiff på annenplass, men har en kamp mer spilt. De to første plassene gir direkte opprykk til det gjeveste selskap i England, mens plasseringene tre til seks gir playoff.

Johansen og co. hadde kurs for tre poeng lørdag. Den norske landslagskapteinen hadde målgivende pasning til Aleksandar Mitrovic i det 70. minutt, men på tampen utlignet altså Brentford. Sistnevnte ligger på 10.-plass med sine 65 poeng.

Norwich-tap

Tidligere lørdag gikk Alexander Tettey og Norwich på et 0-2-tap hjemme mot Cardiff. Hull og Markus Henriksen tapte samtidig 0-1 mot Sheffield Wednesday.

Junior Hoilett og danske Kenneth Zohore sikret tre poeng for Cardiff. Alexander Tettey spilte hele kampen på midten for hjemmelaget Norwich, men måtte konstatere at det ikke ble poeng denne gang. Norwich ligger på 13.-plass i serien.

Markus Henriksen spilte hele kampen mot Sheffield Wednesday for hjemmelaget Hull, men heller ikke han maktet ikke å bidra til poeng. Jordan Rhodes ble matchvinner for bortelaget. Hull på 18.-plass har 47 poeng, Sheffield Wednesday på 16.-plass har tre poeng mer.

Samuelsen benket

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve da bunnlaget Burton slo Derby 3-1 hjemme. Liam Boyce, Luke Murphy og Lucas Akins ble heltene for hjemmelaget. Måltyven David Nugent scoret for bortelaget. Burton på nest siste plass har 35 poeng, fem poeng bak Bolton på sikker plass. Derby på sjuendeplass har 68 poeng.

Øvrige kamper lørdag: Sheffield United – Millwall 1-1, Barnsley – Bolton 2-2, Middlesbrough – Bristol City 2-1, Nottingham Forest – Ipswich 2-1, QPR – Preston 1-2, Reading – Sunderland 2-2.

