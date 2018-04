Ørn om Kristoff-trøbbel: – Setter tidligere prestasjoner i et annet lys

NTB Sport

30-åringen ønsket å avslutte vårsesongen med et godt resultat i brosteinsklassikeren Paris-Roubaix søndag, men en stygg velt fratok ham muligheten til en topplassering der. Nå er Stavanger-syklisten tilbake i Norge og forbereder seg til nye ritt.

Kristoff, som skiftet ut Katusha med UAE etter forrige sesong, har to seirer å se tilbake på så langt i 2018-sesongen. De kom i Tour of Oman og Abu Dhabi Tour. I vårklassikerne har han derimot ikke klart å hevde seg helt i toppen, noe sykdom og velt har bidratt til.

– Alexander ser ut til å være på et høyt fysisk nivå om dagen, men han har hatt skikkelig stang ut så langt denne sesongen, sier trener og stefar Stein Ørn til NTB.

Perspektiv

Han mener vårens trøbbel setter ting i perspektiv.

– Det setter prestasjonene til Alexander fra tidligere sesonger i et annet lys. Det viser at man ikke kan ta seirer som en selvfølge. Resultatene i tidligere sesonger har vært utrolig sterke. Hans fysiske nivå er like bra nå som tidligere, men likevel sitter han igjen med «ingenting» fra vårsesongen, poengterer Ørn.

Motgangen i vårsesongen til tross, treneren mener eleven har grunn til å se lyst på fortsettelsen. Framover venter ritt som Tour of California, Tour des Fjords, Tour de Suisse og ikke minst prestisjetunge Tour de France.

– Vet han kan vinne

– Det er ingen grunn til at Alexander ikke skal være optimist. Vårsesongen er over, så da er man ferdig med det. Selvfølgelig hjelper det på selvtillit og på inspirasjon når man vinner ritt, men han har jo to seirer så langt. Han vet at han kan vinne, poengterer Ørn.

– Han fikk det ikke helt til i klassikersesongen, men nå ser Alexander mot neste mål, konstaterer Kristoff-treneren.

(©NTB)