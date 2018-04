Znarok skiftet ut som Russlands landslagssjef i ishockey

NTB Sport

Znarok, som også er trener for SKA St. Petersburg, ledet de olympiske utøverne fra Russland (OAR) til OL-gullet i Pyeongchang, men nå får han ikke fortsette. Vorobjov er blitt utnevnt som «midlertidig» trener. Russland skal møte Norge i to treningskamper i Gjøvik lørdag og søndag.

Znarok og hans assisttrener Harijs Vitolins takkes ifølge IIHFs nettsted for sitt arbeid med laget, og han er blitt tilbudt jobben som konsulent for det russiske laget.

55-åringen tok over det russiske landslaget for fire år siden, og Russland har tatt medaljer i samtlige VM under hans ledelse. Det ble gull i 2014, sølv i 2015 og bronse i de to siste mesterskapene.

Derfor kommer trenerskiftet overraskende på det russiske ishockeymiljøet. Det er ikke gitt noen forklaring, og Znarok har selv ikke ønsket å kommentere saken i mediene. Vladislav Tretjak, som torsdag ble gjenvalgt til fire nye år som Russlands ishockeypresident, letter likevel litt på sløret i et intervju med nettstedet championat.com.

– Vi forbereder oss for Danmark. Znarok har gjort en kjempejobb for oss, og vi har tatt OL- og VM-gull. Han er psykisk trett og har hatt en stor arbeidsbyrde med både klubb (SKA) og landslag. For dette mesterskapet vil Vorobjov være midlertidig trener, og Znarok blir støttespiller. Vitolins skal heller ikke være med til VM, sa Tretjak.

– Utnevnelsen kom uventet på meg, men nå vil vi starte arbeidet, sa Vorobjov til Sport-Express.

Vorobjov har vært en av Russlands assisttrenere siden VM på hjemmebane i 2016. 43-åringen hadde samme året ansvaret i Metallurg Magnitogorsk, som tok KHL-tittelen det året.

Han er født i Riga i 1975 hvor faren spilte og var trener i over 20 år.

Russland skal spille sitt VM i København og skal møte Sverige, Tsjekkia, Sveits, Hviterussland, Slovakia, Frankrike og Østerrike.

(©NTB)