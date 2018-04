Vektløfterstormakter mister OL-plasser etter doping

NTB Sport

Det internasjonale vektløfterforbundet har vedtatt nye regler som innebærer at land som har hatt flere enn 20 dopingsaker siden juli 2008 får melde på bare en mannlig og en kvinnelig vektløfter til Tokyo-lekene i 2020.

Det gjelder Russland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Armenia og Hviterussland, som alle er store vektløfternasjoner.

India og Iran kommer i en annen kategori, for land med 10-20 dopingsaker i perioden. De får melde på maksimalt to mannlige og to kvinnelige løftere.

Andre land kan stille med inntil fire menn og fire kvinner.

Vektløftingens plass på OL-programmet ble truet etter at nye analyser av dopingprøvene fra lekene i 2008 og 2012 førte til 49 dopingsaker. I en vektklasse fra 2012 (94 kg menn) ble seks av de sju første på resultatlista diskvalifisert, og medaljene endte til slutt opp hos løfterne som opprinnelig ble nummer fem, åtte og ni.

Dette førte til at IOC valgte å redusere antall deltakere i vektløfting i 2020. De nye reglene skal sørge for at landene som er mest å klandre for situasjonen skal rammes hardest.

Reglene er ifølge IWF-talskvinne Lilla Rozgonyi godkjent av IOC.

Vektløftere som vil delta i Tokyo-lekene må også delta i minst seks store internasjonale stevner i de 18 månedene før lekene. Tidligere har enkelte utøvere knapt vist seg i konkurranser før sommerlekene, kanskje av frykt for å bli dopingtestet.

Russiske vektløftere fikk ikke delta i forrige OL i Rio. Ni nasjoner, blant dem Russland og Kina, var utestengt fra fjorårets VM på grunn av doping.

(©NTB)