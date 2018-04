Servitør Svensson glitret i ny Alkmaar-seier

NTB Sport

Begge nordtrønderne er i form i likhet med laget sitt for tiden. Svensson bidro også med to målgivende pasninger. Han var nest sist på ballen da Guus Til gjorde 1-0 etter 26 minutters spill. Oussama Idrissi la på til 2-0 fire minutter senere, og så var Svensson igjen nest sist på ballen da Alireza Jahanbakhsh satte inn 3-0 kvarteret ut i 2. omgang.

Høyreback Svensson pådro seg også et gult kort da det var spilt 13 minutter av kampen. Det var hans femte gule og gjør at han må stå over den neste kampen mot Vitesse.

Både Svensson og midtbanemann Midtsjø spilte hele kampen.

25 år gamle Svensson var fornøyd med egen innsats.

– Personlig er det gøy å være mye involvert offensivt, og høyresiden vår skaper masse og er blitt et litt fryktet våpen i ligaen. Men nå er jeg suspendert til neste seriekamp, så jeg ser fram til cupfinale neste søndag, sa Svensson til Nettavisen.

Alkmaar med 65 poeng er plassert på en soleklar 3.-plass på tabellen med hele 11 poeng ned til Feyenoord på 4.-plass, som riktignok har én kamp mindre spilt.

– Det ble en meget sterk bortekamp av oss. Vi sliter litt det første kvarteret, men etter det er det egentlig bare ett lag på banen. Vi har et system med masse frihet og bevegelse så de finner ikke ut av oss, sa Svensson.

PSV topper med 77 poeng foran Ajax med 70. Både PSV og Ajax har én kamp mindre spilt enn AZ Alkmaar.

