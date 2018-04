Salzburg møter Marseille i semifinalen

NTB Sport

Salzburg slo den italienske storklubben Lazio 4-1 på hjemmebane torsdag og gikk videre til semifinalene med 5-2 sammenlagt. Det var for mange en stor overraskelse.

Mindre imponerende ble ikke prestasjonen av at Lazio tok ledelsen tidlig i annen omgang, før hjemmelaget startet det som ble en voldsom snuoperasjon. Tre mål på litt over fire minutter slo knockout på gjestene.

Valon Berisha spilte hele kampen og fikk notert en målgivende pasning, mens Fredrik Gulbrandsen kom inn som innbytter 11 minutter før slutt.

Marseille slo Leipzig 5-3 sammenlagt i sin kvartfinale etter å ha vunnet returkampen på hjemmebane 5-2 torsdag.

Arsenal så lenge ut til å være ille ute mot CSKA Moskva torsdag, men 2-2-resultatet sørget for semifinalebillett med 6-3 sammenlagt.

Der venter et Atlético Madrid-lag som slo Sporting Lisboa 2-1 over to kamper i kvartfinalen.

Arsenal og Marseille begynner med hjemmekamp i semifinalene. Kampene spilles 26. april og 3. mai.

Finalen spilles 16. mai på Stade de Lyon i Frankrike.

(©NTB)