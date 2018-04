Salah månedens PL-spiller for tredje gang

NTB Sport

Egypteren vant kåringen også i november og februar. I mars noterte han seks mål og en assist på fire seriekamper.

– Det føles godt å vinne prisen igjen, men lagets gode resultater var det viktigste, sier han til ligaens nettsted.

Målene gjør at Salah topper scoringslista med 29 mål. Han mangler bare tre mål for å slå rekorden for en PL-sesong med 38 runder. Rekorden på 31 mål deles av Alan Shearer (1995-96), Cristiano Ronaldo (2007-08) og Luis Suárez (2013-14).

– Jeg er stolt over å kjempe for å slå den rekorden, men jeg tar en kamp av gangen. Mitt mål er alltid å score og hjelpe laget å vinne, sier Salah.

– Det er fem kamper igjen, så jeg har en god sjanse.

