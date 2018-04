Neymar: – Jeg trenger en måned til

NTB Sport

– Jeg trenger omtrent en måned, men det leges bra, sier Paris Saint-Germain-spilleren til TV Globo i hjemlandet.

Han har ikke spilt siden han brakk et mellomfotsbein 25. februar. Han ble operert i Brasil i begynnelsen av mars.

For to uker siden uttalte PSG-trener Unai Emery at Neymar var to-tre uker fra comeback, men det ser altså ikke ut til å gå så fort.

Er Neymar ute en måned til, kan han i beste fall rekke PSGs siste seriekamp. Han bør rekke VM-sluttspillet uten problemer, men spørsmålet blir hvordan kampformen vil være.

