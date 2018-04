Guerreros dopingsak havner i CAS

NTB Sport

Guerrero testet positivt på det forbudte stoffet benzoylecgonin etter en VM-kvalifiseringskamp i Argentina 5. oktober i fjor. Det stimulerende stoffet finnes blant annet i kokain.

Opprinnelig ble han utestengt i ett år, men FIFA halverte i desember straffen til seks måneder. Den utløper neste måned, og det betyr at han vil kunne delta i VM-sluttspillet i Russland.

Den tidligere Bayern München- og Hamburg-spissen, som nå spiller for Flamengo i Brasil, hevder at han er uskyldig og vil ha straffen opphevet. Verdens antidopingbyrå (WADA) mener derimot at straffen er for mild og vil ha den forlenget til et sted mellom ett og to år.

CAS opplyser at en høring vil bli avholdt i Lausanne 3. mai.

