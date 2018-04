Drømmemål av Forsberg i NHL-sluttspillet

NTB Sport

På stillingen 3-2 fikk svensken pucken i egen sone og satte fart. Vel inne i motstanderens sone ble han presset av backen Sam Girard og fikk pucken bak seg, men lurte pucken først mellom sine egne bein og så mellom motstanderens før han scoret alene med keeper.

– Det bare en av de tingene du finner på i øyeblikket, sa Forsberg ifølge nhl.com.

– Det fungerte.

Det var Forsbergs annet mål i kampen mot hans tidligere klubb. Tidligere i 3. periode scoret han det som ble vinnermålet med en styring, men det var hans dobbelte tunnel alle snakket om.

– Et vakkert mål. Tenk å få til noe slikt i første kamp i sluttspillet. I mine øyne var det målet som avgjorde kampen, sa Predators-keeper Pekka Rinne.

Med torsdagens fem kamper er alle sluttspilloppgjørene i gang. Columbus Blue Jackets og San Jose Sharks er eneste bortelag som vant første kamp mot sine høyere rangerte motstandere.

Artemi Panarin avgjorde etter 6.02 i forlengningen da Blue Jackets vant 4-3 over Washington Capitals i hovedstaden. Også det var et solomål av den severdige sorten, med kjappe finter og en avslutning fra spiss vinkel.

Evander Kane scoret to mål i sin første sluttspillkamp noensinne da Sharks slo Anaheim Ducks 5-2. Ellers ble det hjemmeseirer til Boston Bruins (5-1 over Toronto Maple Leafs) og Tampa Bay Lightning (5-2 over New Jersey Devils).

Toronto-keeper Frederik Andersen hadde en frustrerende kveld i Boston. Først satte Sean Kuraly en retur i tomt bur på hel volley mens dansken lå hjelpeløs på isen, så scoret David Krejci fra død vinkel ved å skyte i Andersen og inn.

