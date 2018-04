Balague holder Bayern som favoritt

NTB Sport

Liverpool, Bayern München, Roma og tittelforsvarer Real Madrid ligger i UEFA-bollen under fredagens trekning. Balague, fotballekspert for blant andre Sky Sports og spanske AS, vurderer den tyske seriemester Bayern til å ha sterkest mannskap av kvartetten.

– Elleveren til Bayern kan måle seg med de aller beste. Jeg mener de har den beste stallen av lagene som er igjen i turneringen. Jeg holder dem som favoritt, også over Real. Bayern kan vinne, sier Balague til NTB.

Spanjolen, som har skrevet bok om fotballprofiler som Lionel Messi, Pep Guardiola og Mauricio Pochettino, mener trenerveteranen Jupp Heynckes har spilt en viktig rolle for tyskerne etter at han kom tilbake fra pensjonisttilværelsen.

– Cuplag

– Det har vært en interessant prosess. Det virker som om Heynckes har gitt Bayern bedre balanse i laget. Stilen hans står bedre til spillerne enn det Carlo Ancelottis stil gjorde, sier Balague.

Real Madrid går for å vinne mesterligaen for tredje sesong på rad. Fotballeksperten mener at det spanske hovedstadslaget har ingrediensene som kreves, men mener at Bayern er hakket bedre.

– Jeg tror Bayern har flere spillere (enn Real) som kan prestere under maksimalt press, altså spillere som kan levere når det virkelig gjelder.

Han kaster sågar ut en liten brannfakkel:

– Real er ikke et stort lag, men de er et veldig godt cuplag. Folk flest kan la seg forvirre av mesterligaen. Mange tror de sterkeste lagene i Europa vinner mesterligaen, men det er ofte de beste cuplagene som vinner. Jeg mener lag som Barcelona og Manchester City, som nå er slått ut, er best. De to har vist seg klart sterkest over en lang sesong i hjemlig serie, poengterer han.

Ronaldo i form

– Men Real Madrid vet hvordan de skal vinne denne turneringen. De har historien i ryggen. Og de har Cristiano Ronaldo, som er i kjempeform. I tillegg har trener Zinédine Zidane vist mer modenhet, legger Balague til.

– Likevel må vi ikke glemme at marginer og litt flaks med dommeravgjørelser avgjør. Real hadde for eksempel flaks med avgjørelsene mot Paris Saint-Germain, mens Manchester City var uheldige med nøkkelavgjørelser mot Liverpool, sier fotballeksperten.

Han roser også Jürgen Klopps Liverpool, men mener semifinaletrekningen blir viktig for Anfield-laget.

– Liverpool spilte utrolig intelligent da de slo ut Manchester City. Men la oss se hvordan de klarer seg hvis de må dominere og styre, for eksempel hvis de trekker nettopp Roma. Jeg tror Liverpool vil slite mot måten Roma stiller opp defensivt. Roma var utrolig sterke i returen mot Barcelona. Samtidig tror jeg et lag som Bayern har det som trengs for å slå Roma og de andre to, sier fotballeksperten.

