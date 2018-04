Peter Schmeichel avviser at han driver russisk propaganda

NTB Sport

Den danske keeperlegenden har havnet i søkelyset etter sin opptreden for den statskontrollerte TV-kanalen Russia Today (RT). Kritikken har blant annet kommet fra flere politikere, blant annet sosialdemokratenes utenrikstalsmann Nick Hækkerup.

– Peter Schmeichel må som privatperson få gjøre hva han selv vil. Men fordi han er en stor sportsstjerne, er han også med å tegne et glansbilde av Russland, som ikke reflekterer det Russland egentlig er, sa Hækkerup til dansk TV 2.

Politikeren sier Russland har opptrådt aggressivt overfor Vesten, vært truende mot Danmark, vært involvert i giftattentatet i England og forsøkt å påvirke frie valg flere steder i verden.

Preller av

Keeperlegenden, med en fortid fra blant annet Manchester United, skal lage en serie på ti programmer der han presenterer byer som skal være vertskap for mesterskapet.

Kritikken mot Schmeichel preller av 54-åringen. Keeperlegenden svarer på kritikken i en mail til TV 2 Danmark.

– Jeg har ingen holdninger til verken det ene eller det andre. Jeg elsker fotball og gleder meg til VM, uansett hvor det spilles, sier han og fortsetter:

– Dersom TV 2 (Danmark) er så støtt over Russland og mitt arbeid, synes jeg se skal ta konsekvensen og si fra seg rettighetene til å vise mesterskapet på TV, sier den tidligere United-spilleren.

Angrer på ordvalg

I et intervju med presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) Gianni Infantino sa Schmeichel blant annet at det er oppspinn fra vestlige medier om at det er usikkert for folk at fotball-VM arrangeres i Russland.

Til den danske TV-kanalen sier han at han angrer på sin formulering, og at han i åtte uker har reist rundt i Russland og at han har følt seg 100 prosent sikker samtlige steder han har besøkt.

– Kanskje jeg ubevisst av den grunn har følt meg støtt over at de såkalte «vestlige medier» sier Russland er et farlig sted å være.

– Min intensjon var å få FIFAs president til å berolige folk, si at alt er fint, og at de bare kan komme til Russland å se fotball-VM.

– For det er det fotball handler om, ikke politikk. Det blander jeg meg ikke bort i, skriver Schmeichel.

Fotball-VM arrangeres i Russland fra 14. juni til 15. juli.

(©NTB)