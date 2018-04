En russisk hoppturnering velter Maren Lundbys drøm om å sette utfor i Vikersund

NTB Sport

Hoppjentenes drøm om å sette utfor i skiflyging er utsatt til 2020-utgaven av Raw Air.

– Slik det ligger an nå, vil det mest sannsynlig bli slik det første året at jentene er med i Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim, men ikke i Vikersund. Det starter en hoppturnering i Russland samme helg som avslutningen i Vikersundbakken. Dermed blir jentenes Raw Air-finale i Trondheim, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Jeg håper FIS får oss med i skiflyging i 2020, og at de framover kan tilpasse kalenderen slik at vi kan ha både turnering i Russland og skiflyging i Vikersund, sier vinterens store norske gulljente, Maren Lundby til NTB.

Beholder trippelen

– Er det ikke mulig å flytte Raw Air eller den russiske turneringen en helg?

– Det er veldig vanskelig. Det er mesterskap som gjør at kalenderen er så presset som den er, sier Bråthen som fredag er med på det årlige kalendermøtet i FIS-regi.

Han gleder seg over at Russland bidrar i det store kvinneløftet som ble varslet i mars.

– Russland har lenge hatt en plan om å arrangere en turnering for hoppjentene. Vi beholder dessuten Lillehammer-trippelen, så nå får jentene tre turneringer hver sesong. Det er veldig positivt, så får vi heller jobbe for å få med jentene i hele Raw Air i 2020, sier sportssjefen.

Tidenes jentesesong

Bråthen sier man får tidenes kvinnesesong i hoppbakken til vinteren. Trolig får Maren Lundby, Silje Opseth og Anna Odine Strøm sjansen i rundt 25 verdenscuprenn – mange av dem i storbakken.

– Er det litt synd at Raw Air og den russiske turneringen kolliderer?

– Slik kalenderen ser ut, blir det den soleklart beste verdenscupsesongen jentene noen gang har sett. Da blir det feil for meg å bare se på ting som du ønsker skulle vært bedre. Jeg er veldig glad for russernes initiativ og at vi har klart å få jentene inn i Raw Air. Ideelt skulle en sett at det ikke kolliderte, men jeg klarer ikke å bruke for mye energi på det.

– Det viktigste nå er at vi får jentene opp i storbakken og får flere turneringer. Det jeg er mest spent på er om alle forslagene som er kommet rundt jenteløftet blir iverksatt. Dette er den første viktige syretesten sammen med tilbakemeldingene vi får på Raw Air, sier Bråthen til NTB.

Opp i storbakken

Hoppgutta ser ut til å sesongåpne i polske Wisla, mens jentene først skal i aksjon under Lillehammer-trippelen. FIS har bebudet flere felleshelger for begge kjønn. Trolig blir første felleshelg i Titisee-Neustadt.

– Stor kalenderframgang. Vi får fort vekk ti renn i storbakken. 500 prosent forbedring. Det blir et helt rått. Klarer vi også få inn storbakke under VM i Seefeld til vinteren? Jeg gleder meg, sier OL-vinner Lundby spent.

