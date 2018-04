Besseberg tilbakeviser Russland-bindinger: – Frykter ikke noe

NTB Sport

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Så slik sett så frykter jeg ikke noe, sier Besseberg til NTB.

– Er det noen spesielle bindinger mellom deg og russisk skiskyting?

– Nei, ikke på annen måte enn det er med andre nasjoner i tilfelle.

72-åringen mener at hele saken bunner i opplysninger den kjente dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har gitt. Besseberg kaller ham «WADAs kronvitne».

– Jeg kan jo skjønne WADA, når han kommer med slike ting, så må de etterforske. Det har WADA et ansvar for å gjøre.

Torsdag opplyste østerriksk politi at det etterforsker korrupsjon for i alt 2,3 millioner kroner i IBU-saken der Besseberg er involvert. Selv avviser nordmannen at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

Østerriksk politi melder at etterforskningen gjelder både doping, svindel relatert til doping og «gaver akseptert av tjenestemenn».

Tungt

– Det er klart dette er veldig ubehagelig at jeg i praksis skal avslutte som dette etter 30 år (fire år som visepresident og 26 som president). Det må jeg personlig si at er litt tragisk, sier Besseberg til NTB.

– Jeg har trukket meg så lenge etterforskningen pågår og har bedt fungerende generalsekretær om å utnevne en fungerende president til denne etterforskningen er over.

Besseberg overtok som IBU-president i 1992. Han har vært toppsjef i en periode der sporten har tatt stadig nye markedsandeler og blitt mer populær.

Han kommer ikke til å stille til gjenvalg. – Jeg merker at jeg er 72 år, og man begynner å se seg stadig mer over skulderen.

