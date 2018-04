Bengt-Åke Gustafsson tar over som Stjernen-trener

NTB Sport

Allerede onsdag bekreftet Gustafsson at han hadde snakket med Stjernen overfor lokalavisen Fredriksstad Blad.

– For meg er dette en interessant utfordring. Jeg fikk forespørselen forrige tirsdag. Jeg kom hit på tirsdag, pratet litt med klubben og fikk umiddelbart en god følelse. Som en trener ønsker man alltid en utfordring, og det føler jeg at jeg får her, sier Gustafsson til F-B.

Tøffe år

Fredrikstad-klubben ble bare nummer ni i eliteserien sist sesong og måtte ut i kvalik for å beholde plassen på øverste nivå.

– Vi har vært gjennom noen tøffe år både med tanke på økonomi og omdømme. Vi ser nå at tiden er inne for å fokusere på sport. Nå har vi funnet lederen. Vi har ikke brukt mye energi på å løfte alle steiner for å finne ut om Bengt-Åke kan nok om hockey. Vi har ikke gjort veldig mange referanser. Det er fordi vi har vært ute etter personen Bengt-Åke, sier Stjernens styreleder Bjørn Viggo Nilsen.

Vinnerskalle

Gustafsson har tidligere spilt i NHL. Han har hatt stor suksess som trener. I 2006 ble han første ishockeytrener som ledet et land til OL- og VM-gull i samme sesong.

Svensken fikk sparken i sveitsiske Olten i februar.

– Det er en stor signering. Vi får inn en vinnerskalle i form av Bengt-Åke som har lang fartstid. Jeg, som mange flere, har fulgt hans suksess og sett hva han har gjort. Det er en stor hockeymann vi har fått inn her, sier tidligere landslagsspiller og nåværende markedssjef i Stjernen, Ørjan Løvdal til lokalavisa.

