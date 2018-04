Arsenal må unngå «å ta en Barcelona»

NTB Sport

Også Barcelona ledet 4-1 etter første kamp, men Roma var nådeløse på hjemmebane og vant 3-0. Dermed tok Italienerne semifinalebilletten foran nesa på Messi og Co.

Arsenal reiser til Moskva med samme ledelse og må forsøke å unngå «å ta en Barcelona» i sin kvartfinale i europaligaen. Seier i turneringen er eneste realistiske vei til mesterligaen neste sesong, men da må The Gunners først ta seg videre mot CSKA Moskva.

Den russiske klubben har ikke lykkes med å vinne mot engelsk motstand på de seks siste kampene. Sist ble det 1-4 mot Manchester City i mesterligaens gruppespill.

Arsenal må klare seg uten Henrikh Mkhitaryan, som fortsatt er skadd etter smellen han fikk i den første møte mellom lagene i London. Armenieren er ute til rundt månedsskiftet, ifølge Arsenal-manager Arsène Wenger.

Lagets nye storscorer Pierre Aubameyang får ikke spille europaligakamper og er av den grunn ikke med til Russland. Dermed lukter det spilletid for Danny Welbeck etter at han scoret to av målene i Arsenals 3-2-seier mot Southampton i helgen.

Aldri vunnet med Atletico

Turneringens favoritt Atlético Madrid leder 2-0 etter hjemmemøtet med Sporting. Klubbens forberedelser har kommet litt i skyggen av at Fernando Torres nylig annonserte at han forlater klubben etter sesongen.

34-åringen har aldri vunnet en tittel med Atletico i de to periodene han har vært der. Det håper han å gjøre noe med når finalen spilles i Lyon 16. mai.

– Vi har litt over en måned igjen sammen, og vi skal bruke tiden godt, og konsentrere oss om det som er viktig, sier Torres.

Han starter neppe returoppgjøret mot Sporting. Trener Diego Simeone gir trolig tillit til Antoine Griezmann og Diego Costa.

Må få orden på forsvaret

Lazio har 4-2 å gå på før returmøtet i borte mot Salzburg.

– Vi har fokus mot Salzburg, men det vil ikke bli enkelt. Vi møter et godt forberedt lag som løper mye. Vi må være konsentrerte, sier Lazios manager Simone Inzaghi før kampen.

I den siste kvartfinalen må Leipzig forsvare sin 1-0-ledelse borte mot Marseille, men bør helst få orden på forsvaret sitt etter 1-4-tapet mot Bayer Leverkusen i helgen.

– Vi må glemme den kampen og konsentrere oss om torsdagen. Vi må framstå på en annen måte mot Marseille. Vi vet vi kan forsvare oss bedre. Vi jobber med det, sier Leipzig-manager Ralph Hasenhuettl.

(©NTB)