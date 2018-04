Storhamar utnyttet første matchball til nytt NM-gull

NTB Sport

Foran 7001 tilskuere ble spenningen utløst først da Josh Nicholls satte inn hjemmelagets fjerde mål i tomt bur fem sekunder før slutt. Storhamar er mester med sammenlagt 4-1.

Storhamar hadde ikke vunnet NM-sluttspillet siden 2008. Lagets sjuende kongepokal, eller «bøtte», ble dermed et faktum etter ti års ventetid. Lillehammer står med bare en NM-tittel fra 1994, og laget fra lenger nord ved Mjøsas bredder må vente enda lenger før en eventuell ny tittel.

Storhamar har tidligere vunnet NM i 1995, 1996, 1997, 2000, 2004 og 2008.

Avventende

Hjemmelaget var svært så avventende i åpningen av 1. periode. Laget hadde ikke en eneste avslutning på mål de første åtte minuttene av kampen, mens Lillehammer som spilte med kniven på strupen hadde sju avslutninger.

Tafattheten straffet seg da Martin Ellingsen, sønn av Åge Ellingen med fortid i både Storhamar og Lillehammer, plutselig kom alene mot Oscar Östlund. Unge Ellingsen feilet ikke og gjorde 1-0 for gjestene.

Hjemmelaget var tilbake i kampen da Victor Svensson utlignet til 1-1 mot slutten av åpningsperioden i et overtallsspill.

Snaue to minutter ut i annen periode kom hjemmelaget to mot en, og Jacob Berglund sendte Storhamar i ledelsen med 2-1. Berglund har vært en pest og en plage for Lillehammer i finalespillet.

Nicholls matchvinner

Josh Nicholls, som avgjorde kampen i Lillehammer mandag, lå og vaket på blålinjen og fikk en lignende krempasning. Han feilet heller ikke denne gangen. 3-1-målet med 50 sekunder igjen av annen periode ble avgjørende. Målet kom litt mot spillets gang. Lillehammer hadde avfyrt hele 16 skudd mot Östlund i perioden uten å få mål.

Tredje periode ble litt kjedelig. Storhamar kontrollerte, men Lillehammer fikk muligheten til å ta tilbake initiativet i kampen da Sondre Bjerke reduserte med litt under ti minutter igjen av ordinær tid.

Noen utligning kom aldri, og Nicholls ble det store helten da han satte 4-2 i åpent mål med fem sekunder igjen av kampen.

(©NTB)