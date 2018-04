Kane kreditert omdiskutert mål

NTB Sport

Spissen mente han skulle blitt tilkjent scoringen som fant sted knappe halvtimen før full tid lørdag.

Christian Eriksen slo et frispark inn foran mål, og ved første stolpe dukket Harry Kane opp. Reprisene viste at den engelske landslagsspissen i beste fall marginalt var borti ballen før den gikk i nettet, men i Premier Leagues offisielle statistikk ble danske Eriksen oppført som målscorer.

Kane ønsket å få det oppført på sin statistikk, og klubben tok saken inn til Premier Leagues panel som avgjør hvem som blir stående som målscorere.

– En ny god seier. Definitivt mener jeg det var mitt mål. Ballen berører skulderen min på vei inn, skrev spissen på Twitter etter 2-1-seieren lørdag.

Nå bekrefter Premier League at Kane krediteres scoringen.

– Målet ble i utgangspunktet tilkjent Christian Eriksen, men etter at et panel på tre personer studerte videobildene og tok spillernes vitnemål i betraktning, har de blitt enige om at Kane hadde den siste berøringen på ballen.

Det betyr at spissen knapper innpå Mohamed Salah i kampen om toppscorertittelen. Liverpools supersignering har 29 mål denne sesongen, mens Kane nå har 25.

Liverpools egyptiske spiller virker ikke nevneverdig begeistret for at Premier League-panelet valgte å tilkjenne Kane scoringen.

– Woooooooow really?, skriver han på Twitter, i det som kan betegnes som et lite skjult stikk til Premier League-panelet som omgjorde målscoreren.

