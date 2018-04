Endelig lyktes det for Larrivèe

NTB Sport

Christian Larrivée har vært på Hamar i ni år, men hadde ennå til gode å få vinne en NM-tittel. Han kom til klubben i 2007, men var i danske Rødovre da Storhamar vant sist i 2008. Han hadde også en sesong i Västerås før han returnerte til Hamar i 2010.

– For meg er dette akkurat det samme som Stanley Cup, Denne seieren betyr så utrolig mye for meg, sa canadieren til NTB med et godt tak rundt kongepokalen.

– Hvorfor gjorde dere det så spennende, dere virket litt nervøse?

– Ja det sto mye på spill og vi ville ikke reise tilbake til Lillehammer igjen. Vi har stor respekt for Lillehammer, for det er et veldig bra lag, sa 35-åringen.

Han vet ennå ikke hva framtiden vil bringe, men han sier han håper å kunne spille et par år til.

– Nå skal jeg feire denne seieren, så får vi se, sa Storhamars nummer 23.

