Ellevilt drama da Juventus var nær ny mesterligasensasjon

Det betyr at Real Madrid er videre til mesterligaens semifinale etter å ha vunnet 3-0 borte og tapt 1-3 hjemme. Sammenlagt ble det 4-3, men avslutningen ble et drama uten like.

Juventus så ut til å gjøre det umulige og ledet 3-0 da klokken passerte 92 minutter. Resultatet ville gitt ekstraomganger, men kun 30 sekunder før overtiden var omme pekte dommer Michael Oliver på straffemerket etter at Lucas Vázquez virket å gå forholdsvis lett i bakken inne i boksen.

Avgjørelsen utløste naturligvis et rabalder blant Juventus-spillerne, og sterkest av alle reagerte veteranen Gianluigi Buffon. Keeperen stormet mot Oliver og reagerte så voldsomt at Premier League-dommeren valgte å vise ham av banen.

Wojciech Szczesny entret banen, men var sjanseløs på straffesparket som Cristiano Ronaldo dunket i krysset. I sin 150. mesterligakamp ble portugiseren matchvinner sammenlagt, med sitt 120. mesterligamål.

– Vi fortjente å gå videre, sa Ronaldo etter kampslutt.

– Vi var plaget og må se på denne kampen som en leksjon. I fotball kan man ikke ta noen ting for gitt, man må kjempe til siste slutt.

Kjørte over Real Madrid

Før det hadde Juventus kjørt over et tamt Real-lag i store deler av kampen. Laget tok ledelsen allerede etter to minutter ved Mario Mandzukic og fortsatte å presse Real Madrid i lagets egen lekegrind.

Mandzukic doblet ledelsen etter 37 minutter, og Blaise Matuidi fullførte første del av snuoperasjonen da han pirket inn 3-0 etter 61 minutter.

Zinedine Zidanes Real-mannskap virket å finne seg selv først på 0-3, men kampen gikk mot ekstraomganger da det ble fullstendig kaos på Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo vant en duell inne i feltet og headet ned til innbytter Lucas Vázquez. Han gikk i bakken i duellen med Medhi Benatia, og Michael Oliver pekte til slutt på straffemerket.

Bitter smak

Den vanligvis sindige Gianluigi Buffon mistet hodet og ble vist av banen med direkte rødt kort. Flere minutter etter at straffesparket ble gitt, fikk Ronaldo endelig sjansen fra elleve meter, og portugiseren var sikker som få da han klinket den helt oppe i krysset.

– Jeg har en bitter smak i munnen. Begge lag fortjente at denne kampen gikk til ekstraomganger, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri.

– Vi beviste at resultatet i den første kampen ikke var rettferdig, men dessverre var det ikke nok. I morgen skal vi sørge, men vi må reise oss raskt, for vi har titler å spille om og en viktig kamp til helgen.

Resultatet betyr at Real Madrid slår følge med Bayern München, Liverpool og Roma til mesterligaens semifinale. Trekningen foretas fredag.

