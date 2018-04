Diouf til Arendal

NTB Sport

32-åringen ble presentert som ny spiller for Arendal Fotball onsdag ettermiddag.

Senegaleseren debuterte i eliteserien for Molde i 2006. Han har senere spilt for FC København og Esbjerg i Danmark, og senest for Odd i eliteserien i fjor.

Ifølge nifs.no har Diouf scoret 41 mål på 138 kamper i eliteserien.

Diouf ble løst fra kontrakten med Odd i vinter. Aalesund vurderte lenge å tilby ham kontrakt, men nå ender han altså opp i Arendal. Avtalen med 2.-divisjonsklubben strekker seg ut 2018-sesongen.

32-åringen bedyret på onsdagens presentasjon at han er topp motivert for å spille for sin nye klubb.

– De bringer meg hit for å hjelpe laget til å score mål. Jeg kan score mål. Det handler ikke om motivasjon. Selv i de store klubbene må man noen ganger spille for reservene på samme nivå som nå. Hvis jeg ikke hadde vært motivert, hadde jeg ikke kommet hit, sa han ifølge Agderposten.

Arendal er blant favorittene til å rykke opp fra sin 2.-divisjonsavdeling. Klubben rykket ned fra 1. divisjon i fjor, og laget trenes av den tidligere toppspilleren Mattias Andersson.

Sesongen innledes til helgen med bortekamp mot Nardo i Trondheim.

