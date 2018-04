Alpint: Svindal tar en sesong til

NTB Sport

Det har vært uklart om Svindal går løs på nok en sesong. Fartskongen har hatt mye knetrøbbel de siste årene.

Onsdag var Svindals navn blant elleve alpinister som utgjør det norske herrelaget i verdenscupen for 2018/19-sesongen.

– Aksel er en fantastisk fyr og en veldig god skiløper. Han har bidratt på det norske laget i mange år og det er strålende at han blir med videre, sier Ryste til Nettavisen.

I vinter vant Svindal tre verdenscuprenn (to i utfor, én i super-G). Det klart største høydepunktet kom under OL. Da suste han inn til Norges aller første olympiske utforgull.

Suksess

Kvinnenes verdenscuplag består av ni utøvere. Der er Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth de to største profilene.

– Norsk alpinsport har stor suksess på alle nivåer og hos begge kjønn. Derfor er kampen om plassene på lagene tøff, men det bringer oss fremover som alpinnasjon. Vi er ekstra glade for at satsingene på kvinnesiden over tid viser at vi nå har fått en bredde og et lag som er slagkraftig i alle disipliner, sier Ryste i en pressemelding.

– Nå kommer perioden for å gjøre jobben fram mot neste sesong, som vil kunne bringe nye høydepunkter, legger han til.

Det er også tatt ut utøvere til europacupen. Totalt har skiforbundet tilbudt 37 alpinister landslagsplass.

Verdenscuplagene:

Menn: Aksel Lund Svindal (Nero), Leif Kristian Nestvold Haugen (Lommedalen), Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Sebastian Foss Solevåg (Spjelkavik), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Jonathan Nordbotten (Ingierkollen/Rustad), Rasmus Windingstad (Bærum), Bjørnar Neteland (Fana), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk), Stian Saugestad (Grong).

Kvinner: Ragnhild Mowinckel (Rival), Nina Haver-Løseth (Spjelkavik), Mina Fürst Holtmann (Bærum), Maria Tviberg (Geilo), Maren Skjøld (Gjøvik), Kristina Riis-Johannessen (Ready), Kristin Lysdahl (Bærum), Kristine Haugen (Lommedalen), Thea Stjernesund (Hakadal).

Europacuplagene:

Menn: Marcus Monsen (Aaron), Henrik Røa (Heming), Peder Dahlum Eide (Lommedalen), Timon Haugan (Oppdal), Tomas Markegård (Hemsedal), Bjørn Brudevoll (Hemsedal), Joachim Jagge Lindstøl (Heming), Fabien Wilkens Solheim (Heming), Aleksander Sannes Thorsen (Njård).

Kvinner: Guro Hvammen (Heming), Kajsa Vickhoff Lie (Bærum), Marthe Monsen (Bærum), Marthe Berg Edseth (Heming), Kaja Norbye (Heming), Hannah Sæthereng (Harestua), Kristiane Bekkestad (Ål).

Landslag para elite:

Jesper Saltvik Pedersen (Plogen).

