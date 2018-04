Viking med flaut tap for Mjøndalen

NTB Sport

De mørkeblå startet med 2-0 borte mot Kongsvinger 2. påskedag, men det var lite som tydet på at laget skulle slå følge med Sandnes Ulf som eneste lag med full pott etter to serierunder. Det var et uvanlig blekt og tafatt hjemmelag.

Viking kom under med 0-1 da Mads Hansen fant nettmaskene etter åtte minutter. Etter eget utsagn «legget» han ballen i mål på det flotte framspillet fra Quint Jansen.

Det var bortelaget som var friskest i en kamp der man skulle tro at Viking ville styrt mer av spillet. Kampen var Bjarne Berntsens comeback som trener på Vikings hjemmebenk. Laget var uvanlig tamt og slapp faktisk billig unna med bare en baklengs etter en omgang.

Eurosports ekspert Roger Risholt etterlyste betydelig større tempo fra hjemmelagets side i annen omgang. Det ble litt friskere, men Viking klarte aldri å sette Mjøndalen-forsvaret og målvakt Lukas Jonsson på noen særlig prøver.

Derimot var det farlig hver gang Mjøndalen gjestet Vikings banehalvdel.

Vikings vikarierende målvakt Amund Wichne måtte ty til ulovligheter da han stoppet Jibril Bojang på vei gjennom. Det ble med gult kort og frispark fra 17 meter. Ylldren Ibrahimaj sendte frisparket i tverrliggeren og inn i det 73. minutt.

Ballen spratt ut på banen igjen etter å ha vært innenfor streken. En kanskje offsideplassert Mads Gundersen var frampå og headet inn for sikkerhets skyld, men målet var Ibrahimajs.

Viking-tapet gjør at nabo Sandnes Ulf er alene på tabelltopp etter to runder. Mjøndalen er ett av fire lag med fire poeng.

