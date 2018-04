Roma med mirakelvending mot Barcelona

NTB Sport

Edin Dzeko tente håpet med sin tidlige scoring. Etter pause skaffet han straffesparket Daniele De Rossi banket inn til 2-0, og i det 82. minutt fullførte forsvarsspilleren Kostas Manolas mirakelet da han ved nærmeste stolpe nikket inn et hjørnespark fra Cengiz Ünder og sendte hjemmelaget foran på bortemålsregelen.

Roma er klar for semifinale i mesterligaen for første gang, etter en uforglemmelig prestasjon. Både De Rossi og Manolas gjorde for øvrig selvmål på Camp Nou forrige uke. Tirsdag gjorde de opp for seg, men Dzeko var den største helten.

– Det var utrolig, sinnssykt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Vi gjorde noe ingen trodde var mulig, sa spissen i Viaplays sending.

– Men vi var nødt til å tro på det. Det første målet hjalp oss mye. Det fikk oss til å gå fram med våre fantastiske fans i ryggen. Vi gjorde det sammen.

Helt andre følelser var det i Barcelona-leiren.

– Jeg beklager overfor våre tilhengere. Nå må vi samle oss og prøve å vinne de turneringene vi fortsatt er med i, sa en skuffet trener Ernesto Valverde.

Barcelona kom på banen med sitt sterkeste lag selv om klubben hadde 4-1 å gå på fra hjemmekampen, men ble sjokkert av et hjemmelag som presset veldig høyt og stresset de spanske gjestene til å gjøre mange feil.

Fart og muskler

Det var spilt bare noen minutter da De Rossi slo langt i bakrom. Dzeko brukte fart og muskler da han la Samuel Umtiti bak seg, gjorde en flott førsteberøring og scoret med venstre alene med Marc-André ter Stegen.

Målet satte fart i både hjemmelaget og publikum på Stadio Olimpico, men sjansesløsing så ut til å skulle bli Romas bane.

Patrik Schick hadde et par store sjanser med hodestøt, men greide ikke å få dem på mål.

Dzeko tvang ter Stegen til en refleksredning da også han vant i lufta foran Barcelona-målet. Gjestene slet veldig i luftrommet, og Roma pumpet inn innlegg etter innlegg. Gang på gang ble det farlig.

Før pause skrek Dzeko på straffe da han ble sparket på leggen av Piqué, men fikk ikke gehør.

Straffet

Det var spilt nesten en time da Dzeko ble spilt gjennom hårfint onside. Inne i feltet tok Piqué et hardt tak i armen hans og slapp ikke før han hadde revet ned bosnieren. Denne gang var ikke dommeren i tvil.

De Rossi steg fram og knallet ballen i hjørnet. Dermed duket han for siste kapittel i Romas mirakelvending. Hjemmelaget kom til flere store sjanser før Manolas til sist ble matchvinner.

De Rossi nikket rett utenfor i det 69. minutt. Ti minutter senere så ter Stegen ut til å bli helt med en kjemperedning da innbytter Stephan El Shaarawy var frampå. Det skulle ikke gå slik, og han måtte se greske Manolas avgjøre.

Tredje gang

Barcelona var tvunget til å score, slapp seg omsider løs framover og sendte til og med Piqué i angrep, men lyktes ikke mot et lag som fortsatt ikke har sluppet inn mål på hjemmebane i mesterligaen denne sesongen.

Det er bare tredje gang et lag har gått videre i mesterligaen etter å ha tapt første kamp med minst tre måls margin. Deportivo La Coruña gjorde det mot Milan i 2004 (1-4 og 4-0), mens Barcelona i fjor vendte 0-4 borte mot Paris Saint-Germain med 6-1-seier på Camp Nou.

Laget som hadde tapt bare en av sine 48 foregående kamper i ulike turneringer fikk tirsdag merke hvordan det føles å være på feil side av en slik vending, og Lionel Messi og lagkameratene gikk av banen med bøyde hoder.

