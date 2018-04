El Haddadi går til CAS for å få spille VM for Marokko

NTB Sport

22-åringen er født og oppvokst i Spania, men ønsker å delta i VM-sluttspillet for farens fødeland. Problemet er at han 8. september 2014 spilte en EM-kvalifiseringskamp for Spania, med et snaut kvarters innhopp mot Makedonia.

FIFAs spillerstatuskomité avslo i mars hans søknad om å bli spilleklar for Marokko.

El Haddadi har kontrakt med Barcelona, men er denne sesongen utleid til Alavés.

Ifølge en pressemelding fra CAS er en anke fra El Haddadi og Marokkos fotballforbund mot FIFA og Spanias fotballforbund mottatt og vil bli behandlet. Det noteres et ønske om at saken skal avgjøres innen midten av mai, ettersom bruttotroppene til VM må rapporteres inn 14. mai.

Marokko og Spania er i samme gruppe i VM-sluttspillet og møtes i Kaliningrad 25. juni.

(©NTB)