Caro-dobbel holdt kvinnelandslagets VM-tog på skinnene

Først drømmemålet i krysset til 2-0 i det 87. minutt punkterte spenningen i en kamp der Norge brukte over en time på å ta ledelsen. På overtid satte Isabell Herlovsen punktum.

Det ble en unødvendig knepen seier i Portadown mot et nordirsk lag som fredag tapte med sju mål mot gruppeleder Nederland, men de tre poengene gjør at Norge fortsatt har sin skjebne helt i egne hender.

Kampuret hadde akkurat passert en time da Guro Reiten slo en fin stikker som fant Caroline Graham Hansen i fullt firsprang bak den nordirske forsvarslinjen. Rutinert lurte hun ballen til side for den utrusende keeperen Lauren Perry og så den rulle inn i det tomme målet.

Da hadde Norge vært fullstendig overlegen på en dårlig gressmatte i Portadown, men slitt med å omsette overtaket i tellende resultat.

Norge hadde 14-1 i hjørnespark i første omgang, men Perry kom i veien for de største sjansene. Etter et kvarter refleksreddet hun Maria Thorisdottirs brassespark etter en corner, etter en drøy halvtime stoppet hun med nød og neppe Frida Maanums langskudd, og rett før pause fikk hun fingrene på ballen da Hansen prøvde å lure den inn ved nærmeste stolpe.

Ellers gikk de norske avslutningene stort sett over eller utenfor målet.

Sjansesløsing

Ineffektiviteten fortsatte etter pause. Det ble mølje nesten på målstreken etter at Thorisdottir nikket fra kloss hold etter et hjørnespark tidlig i omgangen. I det 56. minutt jublet Isabell Herlovsen for scoring etter å ha flikket inn Ingrid Engens innlegg, men dommeren annullerte for offside.

Caroline Graham Hansen skjøt over fra god posisjon på pasning fra Ingrid Moe Wold, men tre minutter senere traff Wolfsburg-spilleren endelig, og alle de spolerte sjansene var glemt.

Nord-Irland skapte så godt som ingenting, men poengene var ikke trygge før Hansen på vakreste vis gjorde 2-0. Igjen var Reiten nest sist på ballen, før Herlovsen i tilleggstiden brøt gjennom, dro av en motspiller og banket ballen i nettaket.

Om de norske hadde håpet på irsk hjelp i kampen mot gruppeleder Nederland, ble det håpet knust før avspark i Norges kamp. Lineth Beerensteyn og Sherida Spitse (straffe) ga EM-vinnerne to måls ledelse i Dublin før kampen i Portadown startet. 2-0-seieren gjør at Nederland har 13 poeng på fem kamper og 15-0 i mål, mot Norges ni poeng på fire kamper og 13-3.

Ikke rom for feilskjær

Irland tok poeng fra Nederland i Nijmegen i november, et resultat som bidrar til at Norge har alt i egne hender. Med seier i de fire siste kampene blir det VM-tur, men da må Irland slås to ganger i juni, Slovakia borte i august og Nederland hjemme i det som kan bli en ren gruppefinale 4. september.

Tirsdagens seier kan bli viktig også om Norge skulle ende på 2.-plass. Bare de fire beste av sju toere får spille videre om Europas siste VM-plass.

Norge har deltatt i alle de sju tidligere VM-sluttspillene og vil veldig gjerne være med også i Frankrike neste sommer.

