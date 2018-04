NTB Sport

Can sliter med en vond rygg, og har ikke spilt kamp siden 17. mars.

I et intervju med Sky Sports Germany bekrefter Klopp at 24-åringen er ute for resten av sesongen.

Dermed kan tyskeren ha spilt sin siste kamp for klubben. Can er på utgående kontrakt og har blitt linket til flere klubber, deriblant italienske Juventus.

Liverpool har lenge vært i forhandlinger med spilleren om å forlenge kontrakten, men partene har ikke kommet til enighet.

