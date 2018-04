TV 2: Myhr Nossum erstatter Hetland

NTB Sport

De siste dagene har det, blant annet gjennom oppslag i VG, kommet fram at løperne på langrennslandslaget skal ha uttrykt sterk misnøye med Hetland i evalueringen av den snart avsluttede OL-sesongen.

Misnøyen skal angivelig handle om Hetlands lederstil og måte å kommunisere på.

Mandag hevder også TV 2 å ha fått bekreftet at Hetland ikke får fortsette i sin nåværende jobb, til tross for at han har kontrakt til etter VM i Seefeld neste vinter.

Kanalen hevder videre å kjenne til at Hetland vil få en annen rolle i apparatet rundt landslagsløperne, all den tid Norges Skiforbund ikke har for vane å sparke trenere. Eirik Myhr Nossum skal være mannen som overtar jobben som landslagstrener for allrounderne.

Myhr Nossum, som tidligere var Petter Northugs personlige trener, har vært assisterende landslagstrener denne sesongen. Den 31-årige trønderen var Northugs hovedtrener fra 2013 til 2014. I flere år før det hadde han en sentral rolle i apparatet rundt langrennsstjernen.

Myhr Nossum er én av fire landslagstrenere som har kontrakt som utløper i disse dager. Arild Monsen, Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad er de tre andre. Hetland er dermed den eneste i det norske trenerapparatet som har kontrakt også neste sesong.

Sprinttrener Arild Monsen bekreftet samtidig overfor NTB i forrige uke at han etter alle solemerker fortsetter i jobben. Mer usikker er Roar Hjelmeset, som sier til NTB at han fortsatt er i tenkeboksen.

