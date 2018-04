Svendsens samboer gleder seg til ny hverdag

NTB Sport

Den 28 år gamle tidligere TV-medarbeideren har ikke vært direkte involvert i avgjørelsen om at Svendsen skulle legge opp.

– Jeg har bare vært opptatt av at han skulle være sikker i sin sak. Emil elsker jo skiskyting, sa Skogrand til NTB i forbindelse med skiskytterstjernens farvelseanse i Oslo mandag.

Skogrand er også selv hva framtida vil bringe.

– Jeg kjenner ikke til en annen hverdag dag med Emil. Det har vært noen oppturer som bare har vært fantastiske, og så har det vært nedturer og tøffe tider. Dette livet er veldig altoppslukende og har tatt mye plass, og selv om det er tungt i dag, så er det også mye glede i at vi får en annen hverdag.

Skiskytternes samboer og kjæreste tror at det nok blir mest rart for skiskytteren selv.

– Det blir nok rart for oss, men mest for Emil. Jeg driver ikke med idrett, så for meg blir det ikke den helt store forskjellen. Jeg gleder meg til hva framtiden vil bringe for Emil. Han må finne seg en ordentlig og fin jobb han også, sa Skogrand med et smil.

Det var ingen stor overraskelse for Skogrand at Svendsen slet stort med å holde følelsene i sjakk under pressekonferansen på Olympiatoppen.

– Han er et følelsesmenneske. Jeg synes at det er en god egenskap, men det blir vanskelig med nedturer når han er så følsom. Han er en veldig snill kar da. Jeg er imponert over hvordan han har klart å slå tilbake. Han har vært lettet i de siste ukene når han har vært bestemt på å legge opp, sa Skogrand

(©NTB)