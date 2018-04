Ingebrigtsen: – Nå er lista lagt ganske høyt

NTB Sport

De siste tre års seriemester sto med bare to poeng før søndagens prestisjeduell på Lerkendal. Med tap ville de vært ti poeng bak MFK på tabelltoppen etter fire serierunder. Det ville RBK unngå for en hver pris.

Med stor aggressivitet herjet Rosenborg seg til en fullt fortjent 4-0-seier. Luken til erkerivalen ble kuttet til fire poeng. Nicklas Bendtner scoret to av målene.

– Nå handlet det om å gjenskape dette neste gang også. Vi har vi lagt lista ganske høyt, sa Ingebrigtsen i intervjusonen etter praktkampen.

Gir ro

RBK serieåpnet med 0-1-tap borte mot Sarpsborg. Deretter ble det 2-2 hjemme mot Kristiansund og 1-1 mot Odd i Skien. Spillet fløt dårlig i alle de tre første kampene.

– Vi har hatt en tøff start. Hadde vi tapt i dag, hadde dere korsfestet meg. Så det var bra det ordnet seg, sa Ingebrigtsen med et smil.

– Dette gir oss bra med ro. Jeg synes det er feil å si at vi var presset, men vi har følt på at Molde hadde lagt mer poeng enn oss. Gapet var stort, la han til.

Vellykket grep

Mot Molde valgte han å starte med Bendtner på venstre kant, mens Alexander Søderlund fikk plassen som spiss. Grepet satt som et skudd. Begge superspissene havnet i målprotokollen.

– Vi så at det fungerte. Det er fullt mulig å spille de to sammen. Det er to veldig gode fotballspillere med ulike ferdigheter. Vi traff veldig bra i dag, sa Ingebrigtsen.

Rosenborgs nese kamp er borte mot Bodø/Glimt.

