Welbeck og Arsenal snudde til seier mot Southampton

– Det ble en tøff kamp. Både vi og Southampton er i en vanskelig situasjon i serien. Mot slutten ble det litt ampert. Det viser bare hvor mye som står på spill i Premier League. Selv er jeg glad for å ha bidratt med to mål og en målgivende, sa Arsenal-spiss Welbeck ifølge BBC.

Resultatet gjør at Southampton og manager Mark Hughes blir liggende på direkte nedrykksplass i Premier League. «The Saints» er nummer 18 på tabellen etter 32 kamper, tre poeng bak Crystal Palace på sikker plass. Hughes og co. har imidlertid en kamp til gode på Palace.

Søndag fikk Southampton starten laget ønsket seg mot et B-preget Arsenal. Shane Long pirket ballen inn i nettmaskene etter et innlegg fra Cédric ute til høyre. Da var det spilt 17 minutter. Ti minutter i forveien hadde Arsenal avverget et forsøk fra James Ward-Prowse på streken.

Men Arsenal snudde kampen. Først ble Pierre-Emerick Aubameyang spilt fri av Danny Welbeck etter en knapp halvtime, og den tidligere Dortmund-spissen pirket enkelt inn utligningen fra kort hold.

Welbeck-mål

Sju minutter før pause sto det 2-1 til vertene. Alex Iwobi spilte ballen til Welbeck i god skuddposisjon, og den engelske spissen skjøt ballen via Southampton-forsvarer Maya Yoshida og i mål.

Begge lag hadde scoringsmuligheter tidlig etter hvilen. Både Iwobi og Aubameyang fikk sjansen til å øke ledelsen for vertene, men Alex McCarthy i Southampton-buret viste seg fram med gode redninger.

Shane Long og Wesley Hoedt fikk muligheten til å bringe balanse i regnskapet for bortelaget, men Petr Cech i Arsenal-målet viste at også han hadde en god dag på jobb.

Southampton-manager Hughes valgte å kaste innpå spissen Charlie Austin i jakten på utligning, og waliseren lyktes svært godt med sitt taktiske grep.

Austin-mål

Kun minuttet etter innbyttet sørget nemlig Austin for 2-2. Southampton kombinerte seg gjennom Arsenal-forsvaret, og Cédric slo til slutt inn til Austin på kloss hold. Han plasserte enkelt inn utligningen for bortelaget i det 73. minutt.

Ni minutter før full tid knuste Welbeck bortefansens hjerter. Han stanget inn 3-2 og ordnet tre poeng. Gjestene kjempet for utligning på tampen, men uten å få ballen i mål. Helt på tampen ble vondt til verre da Jack Stephens ble utvist etter å ha dyttet Jack Wilshere. Arsenals Mohamed Elneny fikk også marsjordre for knuffing etter situasjonen. Dermed avsluttet begge lag med ti mann på banen.

Arsenal på sjetteplass har 54 poeng så langt.

Arsenal hvilte profiler som Mesut Özil, Aaron Ramsey og Wilshere fra start søndag. Arsène Wengers mannskap har gitt opp kampen om en topp-fire-plassering i serien og konsentrerer seg heller om europaligaen. En seier der vil gi billett til mesterligaen neste sesong. Torsdag spiller Arsenal returkamp mot CSKA Moskva i kvartfinalen etter 4-1-seier i første kamp.

