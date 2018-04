UFC: Nurmagomedov tok over McGregors belte

NTB Sport

Forrige uke strippet UFC Conor McGregor for tittelbeltet han hadde i lettvektsklassen, etter at han ikke har ville stille i ringen siden november 2016.

Natt til søndag overtok Khabib Nurmagomedov beltet, etter å ha vunnet mot Al Iaquinta i UFC 223-stevnet i New York.

Nurmagomedov vant med 50–43 fra to av dommerne, mens den tredje ga 50–44 i russerens favør. Etter seieren står han med 26 seire på like mange kamper, ti av dem i UFC.

Opprinnelig skulle Nurmagomedov ha gått kamp mot Max Holloway, men amerikaneren ble ikke erklært kampdyktig fredag og Al laquinta steppet inn på kort varsel.

At McGregor ble fratatt beltet er trolig en av årsakene til at han fredag gikk til angrep på utøverbussen før stevnet. I etterkant har han blitt siktet for tre tilfeller av overfall og et for hærverk.

– Hvor er Conor? Vil du kjempe mot denne bussen? sa Nurmagomedov etter kampen, og påsto han var klar for kamp mot forrige eier av beltet.

– Gi meg en halvtimes pause og litt vann, Gi meg 30 minutter og jeg kan kjempe mot hvem som helst, sa han videre.

(©NTB)