Crutchlow vant etter verdensmesterens villmannskjøring

Crutchlow styrte sin Honda til seier i MotoGP-klassen et kvart sekund foran Yamaha-fører Zarco, men Marquez fikk mye av oppmerksomheten. Han kjørte i mål som nummer fem, men ble flyttet ned til 18.-plass og fikk ikke VM-poeng.

Det startet med at Marquez kvalte motoren rett før start. Han ignorerte løpsledelsens instruks om å starte fra depot, skjøv motorsykkelen tilbake til den opprinnelige startplassen, kjørte svært aggressivt og var etter få runder i ledelse.

Straffen for at han ikke fulgte instruksen var et påbudt depotbesøk som sendte ham nedover på listen. Da han prøvde å kjøre seg opp igjen, pådro Marquez seg med villmannskjøring to ytterligere straffer.

Den nidobbelte verdensmesteren Valentino Rossi var ett av ofrene for Marquez' ville kjøring. Han ble trengt av banen, veltet og endte på 19.-plass uten VM-poeng.

Med sin seier overtok Crutchlow ledelsen i VM-sammendraget etter to løp. Andrea Dovizioso, som vant sesongåpningen i Qatar, er toer.

Tidligere søndag vant Mattia Pasini løpet i Moto2-klassen, mens Marco Bezzecchi vant i Moto3.

