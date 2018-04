Bjørn Maars Johnsen ikke ute av toppscorerkampen

NTB Sport

Den norske landslagsspissen scoret gjestenes 1-1-mål ni minutter etter sidebytte. Det var hans 13. seriemål.

Det skiller tre scoringer opp til Fran Sol på toppen av toppscorerlista. Spanjolen har gjort hele seks mål på de tre siste kampene for Willem II.

Johnsen har også scoret jevnt og trutt for Den Haag. Seks av norskamerikanerens ligamål har kommet i 2018. For to runder siden gjorde han en måldobbel mot Excelsior.

Den Haag ligger rundt midt på tabellen i æresdivisjonen. Laget har kun vunnet en av sine seks siste seriekamper. Søndag øynet Johnsen og co. en sterk trepoenger i Utrecht. Gjestene snudde oppgjøret og ledet to ganger. Elson Hooi ga Haag-klubben 3-2 helt på tampen, men Zakaria Labyad rakk å ordne 3-3 for Utrecht før dommeren blåste av.

Morten Thorsby var eneste nordmann på banen da Heerenveen spilte 1-1 mot Groningen, etter Martin Ødegaards mellomfotsbrudd i forrige runde. Nicolai Næss ble sittende på benken for laget fra skøytebyen.

Emil Hansson var ubenyttet reserve da Feyenoord slo tabelljumbo Twente 3-1 på bortebane.

Det gjenstår fire runder igjen av sesongen i Nederland.

