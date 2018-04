Berg hjalp Dalkurd til seier

NTB Sport

Mohamed Turay sendte hjemmelaget i føringen etter 35 minutters spill, før tidligere Odd- og Raufoss-spiller Berg doblet ledelsen ti minutter etter pause. Turay ble tomålsscorer da han punkterte oppgjøret med 3-0 seks minutter før full tid.

Dalkurd står med tre poeng etter to kamper i Allsvenskan. Östersund, som spilte åttedelsfinale i europaligaen, er tabelljumbo med null poeng.

Fredrik Ulvestad spilte hele kampen da hans Djurgården spilte 1-1 hjemme mot Trelleborg. Den tidligere Burnley- og Aalesund-spilleren pådro seg et gult kort underveis. Marcus Danielsson sendte hjemmelaget i føringen, men Erik Andersson berget poengdeling for bortelaget. Niklas Gunnarsson var ubenyttet reserve for vertene.

Djurgården har fire poeng så langt, Trelleborg står med ett.

I den siste kampen søndag vant Kalmar 1-0 hjemme mot Elfsborg. Papa Diouf ble matchvinner for Kalmar. Jørgen Horn var ubenyttet reserve for bortelaget.

Kalmar har tre poeng, mens Elfsborg fortsatt har til gode å ta poeng.

