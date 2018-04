Svensk hattrick da Martinsens Blackhawks tapte

NTB Sport

Svenske Berglund ga gjestene føringen etter 18 minutter i første periode. Midtperioden var målløs før en ny svenske markerte seg på isen åtte minutter ut i tredje periode. Martinsens lagkamerat Erik Gustafsson utlignet for Blackhawks.

Men kun 16 sekunder senere var Berglund frampå og puttet sitt annet mål for kampen. Jaden Schwartz la på til 3-1-ledelse før Berglund fikk sitt hattrick.

Martinsen hadde ingen skudd på mål og spilte 14.12 minutter. For Martinsen og Blackhawks er sesongen over når grunnserien avsluttes, men nordmannen er blant flere spillere på laget som spiller for et fortsatt NHL-liv.

Klubbledelsen har bekreftet at både trener Joel Quenneville og sportsdirektør Stan Bowman beholder jobbene tross en sportslig skuffende sesong.

Spennende avslutning

Blues-seieren ga laget en god sjanse til å nå NHL-sluttspillet når grunnspillet avsluttes lørdag. Motstander da er Colorado Avalanche, lagets direkte konkurrent i kampen om den siste sluttspillplassen i vest. Vinneren av lørdagens kamp kan juble for plass i åttedelsfinalen.

I øst er Philadelphia Flyers på den siste sluttspillplassen, fire poeng foran Florida Panthers som imidlertid har to kamper igjen. Om Flyers taper for New York Rangers lørdag, og Panthers slår Buffalo Sabres, faller avgjørelsen på overtid når Panthers søndag spiller sin utsatte bortekamp mot Boston Bruins.

Kutsjerov i 100

Pittsburgh Penguins sikret 2.-plassen i Metropolitan-avdelingen med 4-0-seier over Ottawa Senators fredag og sikret dermed hjemmefordel i 1. sluttspillrunde. Penguins jager sin tredje strake Stanley Cup-tittel, men har bare femte beste grunnseriestatistikk i Eastern Conference.

Nikita Kutsjerov noterte et mål og en assist da Tampa Bay Lightning slo Buffalo Sabres 7-5. Dermed rundet han 100 målpoeng denne sesongen. Connor McDavid fra Edmonton Oilers topper poenglista med 106. Det er første gang siden 2010 at flere enn én spiller har hatt tresifret antall målpoeng i NHL.

