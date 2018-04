Storhamar i føringen igjen i NM-finalen mot Lillehammer

NTB Sport

Canadiske Kodie Curran ble matchvinner med sin 3-2-scoring 4.55 minutter før slutt. Curran er neste sesong klar for den svenske SHL-klubben Rögle. Josh Nichols satte 4-2 og 5-2 i åpent mål mot slutten av kampen.

– Jeg er glad for seieren. Den var svært viktig. Jeg vil ikke si noe om overgangen, for jeg lever i nuet, og akkurat nå er det Storhamar jeg spiller for, sa Curran til TV 2.

Kampen startet nærmest der man slapp fra torsdagens duell i Lillehammer med tøft spill, tette dueller og knallhard jobbing fra gjestenes side. Lillehammer ville unngå gjentakelse av ydmykelsen fra det første finalemøtet (tap 0-7).

Hjemmelaget hadde sjanser nok. Robin Dahlstrøm hadde en suser av et håndleddsskudd i rammeverket. Dommerne måtte ty til video for å se at pucken gikk i tverrliggeren og ned på streken. Også Mikael Zetterberg hadde et stolpetreff.

Protester

Storhamar hadde et par pucker til i stengene før dommer Robin Hallin markerte at pucken hadde vært over streken. Det skjedde til ville protester fra Lillehammer-benken, men reglene er slik at hvis dommerne dømmer mål kan de ikke studere episoden for eventuell offside i målgården. Christian Larrivée ble kreditert scoringen. Det var hans 45. i et NM-sluttspill. Ole Eskild Dahlstrøm, som har spilt både for Storhamar og Lillehammer, har rekorden med 48.

Like etterpå kunne Lillehammers Brendan Ellis utlignet på straffe, men det gikk som det ofte går. Målvakt Oscar Östlund reddet enkelt.

Steffen Thoresen sendte Storhamar i ledelsen 2-0 foran et nærmest «mætt fjøs» med 7000 tilskuere. Lillehammer-målvakt Christofer Bengtsberg hadde en dårlig inngripen på skuddet fra Viktor Svensson slik at returen havnet rett på køllebladet til Thoresen.

Knuste håpet

Lillehammers Brett Cameron satte derimot lagets første mål i finalen i Hamar og tente et nytt håp hos sine lagkamerater foran den tredje perioden.

Cameron var kald da han satte sitt annet mål for kvelden med en backhand til 2-2, men det skulle ikke bli Lillehammers kveld. Hjemmelagets store poengplukker Curran satte 3-2 med litt under fem minutter igjen av kampen. Nichols var kjølig da han gjorde 4-2 med Bengtsberg ute på benken. Samme mann gjentok bedriften til 5-2 på samme måte.

– Det ble en knalltøff kamp hvor det brast litt i effektiviteten vår. Jeg tror vi hadde fem stangskudd før det første målet kom. Så bød vi dem inn i kampen igjen i midtperioden. Likevel følte jeg at vi hadde nok energi ute på banen til å avgjøre til slutt, sa Storhamars svenske trener Fredrik Söderström.

Lillehammer har ikke vunnet NM-tittelen siden laget slo Storhamar i 1994, og Storhamar har ikke vunnet «bøtta» siden 2008. Laget var derimot helt suverent i serien.

Den fjerde kampen i NM-serien spilles i Lillehammer mandag, mens den femte kampen går i Hamar onsdag.

