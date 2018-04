Reed leder US Masters halvveis, jages av stjerner

NTB Sport

Reed fulgte opp en åpningsrunde på 69 slag med en 66-runde fredag. Tre ganger i løpet av dagen greide han birdie på tre strake hull.

–Alle ønsker å vinne, og om du ikke tror du er god nok til å greie det så burde du ikke være med, sa Reed.

–Jeg tror at om jeg spiller sin beste golf så kan jeg vinne en majorturnering.

Fem tidligere majorvinnere er blant de sju beste og klare til å sette ham på prøve. Henrik Stenson på 3.-plass er fire slag bak, Rory McIlroy og Jordan Spieth fem slag bak, verdensener Dustin Johnson og Justin Thomas seks slag bak.

Komfortabel

–Jeg har alltid vært komfortabel i tetsjiktet. Jeg vet hvordan man håndterer det presset, sa McIlroy.

De gamle stjernene Tiger Woods og Phil Mickelson er ute av seierskampen. Woods sendte ett slag inn blant trærne, et annet i vannet. Han leverte en skuffende 75-runde fredag og er 13 slag bak. Ingen har vunnet US Masters etter å ha vært mer enn åtte slag bak lederen halvveis.

Mickelson måtte tåle både en trippelbogey og en dobbeltbogey på vei mot 79 slag, hans dårligste runde i Augusta noensinne. Han greide så vidt cuten.

Garcias mareritt

Det gjorde ikke de to siste års Masters-vinnere. Danny Willett, som vant i 2016, levde opp til sin råtne form de siste sesongene og var to slag fra å få spille videre. Turneringens store snakkis er ellers tittelforsvarer Sergio Garcias mareritt på 15. hull åpningsdagen torsdag.

På hullet der han i fjor banet vei for sin seier med en eagle, slo han ballen i vannet fem ganger på rad og endte med 13 slag (åttedobbel bogey), det dårligste resultat en spiller noensinne har hatt på det hullet, og det selv om han puttet bare en gang. Etter to runder var han 10 slag fra å greie cuten, med bare to spillere bak seg på resultatlista.

