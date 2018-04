Norge ute av curling-VM

NTB Sport

I grunnspillets siste kamp i curling-VM tapte skip Steffen Walstad og Norge 5-9 mot nettopp Sør-Korea. Dermed ble Norge nummer fem i grunnspillet, mens Sør-Korea ble nummer fire.

I omspillet mellom de to lagene ble det jevnt, men sørkoreanerne stakk til slutt av med seieren etter å ha tatt kampens siste poeng til 7-5.

Sør-Korea startet oppgjøret med 2-0 i første omgang, men før den åttende omgangen var stillingen 4-4. Sør-Korea vippet imidlertid kampen i sin favør med to nye poeng, før lagene tok hvert sitt poeng i de to siste omgangene.

VM er dermed over for Walstad og co.

Ved siden av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

Sverige og Skottland tok seg direkte til semifinalen etter at de ble nummer en og to i grunnspillet. Sverige møter Sør-Korea i sin semifinale, mens Skottland skal opp mot Canada, som slo USA 6-4 i sin omspillskamp.

