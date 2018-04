Everton og Liverpool delte poengene i daft derby 

NTB Sport

Sist Everton slo sin byrival og «storebror» var i 2010 og lørdag forsøkte Everton på ny i et derby som aldri tok ordentlig fyr. Everton ville mye, men fikk lite til, og fra sidelinjen kunne Liverpool-manager Jürgen Klopp konstatere at laget hans fikk med seg ett poeng uten å forverre skadesituasjonen og uten å slite altfor mye.

Dominic Solanke både burde og kunne ha sendt Liverpool i føringen etter et kvarters spill, men avslutningen fra fire meters hold ble mesterlig reddet av en god Jordan Pickford i Evertons mål. Everton-keeperen måtte også ut i full strekk for å stoppe et lurt skudd fra James Milner femten minutter senere.

Også Everton hadde sine muligheter før hvilen. Loris Karius fikk så vidt fingertuppene på ballen da Yannick Bolasies forsøkte å curle kula opp i vinkelen fra sekstenmeteren.

Salah ute

Liverpool måtte klare seg uten ligaens toppscorer Mohamed Salah etter skaden han pådro seg i mesterligaens kvartfinale mot Manchester City. Liverpool-manager Jürgen Klopp valgte også å starte med Roberto Firmino og Alex Oxlade-Chamberlain på benken før returmøtet til tirsdag.

I tillegg var Adam Lallana, Emre Can, Joel Matip og Joe Gomez uaktuelle på grunn av skader.

Liverpool styrte det meste også etter pause. I annen omgang satte Klopp inn Chamberlain og Roberto Firmino, noe som satte fart i de helrøde gjestene. Bare minutter etter at Chamberlain kom inn var engelskmannen nær ved å kopiere tirsdagens scoring mot City, men ballen smatt denne gangen over målet.

Svært nær tre poeng

Everton, som måtte klare seg uten Gylfi Sigurdsson og James McCarthy, forsøkte seg på en sluttspurt det siste kvarteret. Leighton Baines kom fri på venstresiden og la hardt inn i feltet foran Karius, men ingen blå var i nærheten av ballen som suste gjennom feltet.

Everton fikk til sluttspurten, men klarte ikke få ballen i nettet. De blå var svært nær tre poeng ved to anledninger de siste fire minuttene, men kun en elendig avslutning fra Dominic Calvert-Lewin og et upresist innlegg sørget for at derbyet som skulle ha vært et fyrverkeri av et derby ebbet ut i et stort gjesp.

Lagene tok med seg ett poeng hver fra kampen, noe som fører Liverpool opp på 67 poeng. Det holder til en tredjeplass, ett poeng bak Manchester United på andre. 67 poeng er også tre poeng foran Tottenham på plassen bak. Både Tottenham og United har to kamper mindre spilt før de skal i aksjon senere lørdag.

Everton ligger på niendeplass med 41 poeng.

Neste runde tar Liverpool imot Bournemouth, mens Everton tar turen til Swansea.

(©NTB)