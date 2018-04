Dybala-trippel hjalp Juventus til seier mot bunnlaget

NTB Sport

Juventus leder serien sju poeng foran Napoli, men tabelltoeren har en kamp til gode på «den gamle dame».

Tabelltreer Roma er hele 21 poeng bak serielederen.

Lørdag sendte Dybala Juventus i føringen etter et drøyt kvarters spill på bortegress. Cheick Diabate utlignet for vertene, men nevnte Dybala satte inn 2-1 fra straffemerket like før hvilen.

Seks minutter ut i 2. omgang utlignet Diabate igjen, men Dybala ville ikke gi seg. Han ordnet 3-2 kvarteret før slutt, også denne gang fra straffemerket. På tampen fastsatte Douglas Costa resultatet til 4-2 for den regjerende mesteren.

Napoli møter Chievoverona søndag.

(©NTB)