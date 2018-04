Curling-VM: Norge kan ta revansje mot Sør-Korea i kamp om semifinaleplass

NTB Sport

I grunnspillets siste kamp i curling-VM tapte skip Steffen Walstad og Norge 5-9 mot nettopp Sør-Korea. Dermed ble Norge nummer fem i grunnspillet, mens Sør-Korea ble nummer fire.

Sverige og Skottland tok seg direkte til semifinalen etter at de ble nummer en og to i grunnspillet. Canada, som ble nummer tre, møter USA i sin sluttspillkamp. USA endte som nummer seks. Nummer fire mot nummer fem i grunnspillet møtes i kampen om den andre semifinalebilletten, som betyr at det venter nok en kamp mot Sør-Korea for Walstad og co.

I siste kamp i grunnspillet ledet Norge 4-2 etter sju omganger i Las Vegas, men i den neste tok Sør-Korea fire poeng. Da Norge kun maktet å svare med ett poeng i omgang ni, ble det til slutt en klar seier da koreanerne tok tre poeng i den siste og avgjørende omgangen.

Kvalifiseringskampene spilles lørdag.

Ved siden av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

