AZ kastet bort tre poeng på fem minutter

NTB Sport

To mål av storscorer Wout Weghorst i det første kvarteret etter pause ga AZ Alkmaar 2-0-ledelse, og PSV var i kjempetrøbbel. Alt snudde i løpet av fire minutter og 54 sekunder fra det 74. til det 79. minutt.

Gastón Pereiro tente et håp for PSV da han reduserte etter forarbeid av Hirving Lozano. To minutter senere utnyttet Lozano en kjempebrøler av AZ-keeper Marco Bizot og utlignet til 2-2. Et straffespark satt inn av Marco van Ginkel ga PSV seieren.

Noen minutter senere jublet hjemmefansen igjen, men Ricardo van Rhijns scoring ble annullert for offside.

I sluttminuttene ble dagen enda verre for vertene da lagkaptein Ron Vlaar ble utvist.

PSV er med sin seier ti poeng foran serietoer Ajax, som møter Heracles søndag. AZ på tredjeplass er ytterligere fem poeng bak.

Høyreback Svensson ble byttet ut ti minutter før slutt i et offensivt bytte, mens Midtsjø spilte hele kampen på hjemmelagets midtbane.

(©NTB)