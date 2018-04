Ulvang om Bjørgen: – Stjerner kommer og stjerner går  

NTB Sport

– Stjerner kommer og stjerner går. Vi takker for tjenesten og ønsker nye velkommen, sier Vegard Ulvang til NTB om at Marit Bjørgen nå har bestemt seg for å legge opp.

Ulvang, som er leder for FIS' langrennskomité, sier at nyheten ikke kom som noen overraskelse på han og sier hun ikke bør engste seg for livet utenfor langrennssirkuset.

– Jeg har vært i den situasjonen selv og kan bare si at livet har mye godt å by på også etterpå, sier langrennsveteranen, som selv har seks OL-medaljer og åtte VM-medaljer på samvittigheten.

– Karrieren hennes er vel beskrevet, det finnes ikke superlativer nok, sier Ulvang.

Marit Bjørgen endte opp med åtte OL-gull, fire sølv og tre bronsemedaljer. I tillegg har hun 18 VM-gull, 114 verdenscupseirer og totalt 184 pallplasser i verdenscupen.

